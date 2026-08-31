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AI Analyse

UBS AG

Delivery Hero Neutral

13:06 Uhr
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten mit Blick auf das zweite Quartal starke fundamentale Daten. Die geschäftliche Dynamik sei ermutigend, der Fokus am Markt liege allerdings auf der Übernahme durch Uber, so der Experte am Freitag./rob/bek7ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:06 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
27.08.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
27.08.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
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