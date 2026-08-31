Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,36 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
AI Analyse
Delivery Hero Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte dem Essenslieferanten mit Blick auf das zweite Quartal starke fundamentale Daten. Die geschäftliche Dynamik sei ermutigend, der Fokus am Markt liege allerdings auf der Übernahme durch Uber, so der Experte am Freitag./rob/bek7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|13:06
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13:06
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|25.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.