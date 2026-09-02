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Symbol SMAWF

AI Analyse

Bernstein Research

Siemens Outperform

10:56 Uhr
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
271,35 EUR -1,95 EUR -0,71%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
273,35 €		 Abst. Kursziel*:
20,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
271,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,61%
Analyst Name:
Varun Govindaraj 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
301,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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