Siemens Aktie
Marktkap. 211,8 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
273,35 €
|Abst. Kursziel*:
20,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
271,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,61%
|
Analyst Name:
Varun Govindaraj
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
301,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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