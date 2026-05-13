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Marktkap. 201,7 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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ISIN DE0007236101

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Symbol SMAWF

Barclays Capital

Siemens Underweight

09:21 Uhr
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
274,25 EUR 6,85 EUR 2,56%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii lobte nach dem Quartalsbericht der Münchner das solide Geschäft in den Bereichen Digital Industries (DI) wie auch Smart Infrastructure (SI). In den Aktien sei dies allerdings vollständig eingepreist, schrieb er am Mittwochabend/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Underweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
273,00 €		 Abst. Kursziel*:
-15,75%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
274,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,13%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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