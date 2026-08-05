Bernstein Research

Siemens Outperform

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aufträge im Segment Digital Industries seien schwächer als angenommen, schrieb Alasdair Leslie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auffällig sei der Free Cashflow, der um rund die Hälfte über der Markterwartung liege. Er habe von der Erwirtschaftung großer Barmittel im Industriesegment und vom Einsatz des Betriebskapitals profitiert./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com