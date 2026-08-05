Siemens Aktie
Marktkap. 219,11 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aufträge im Segment Digital Industries seien schwächer als angenommen, schrieb Alasdair Leslie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auffällig sei der Free Cashflow, der um rund die Hälfte über der Markterwartung liege. Er habe von der Erwirtschaftung großer Barmittel im Industriesegment und vom Einsatz des Betriebskapitals profitiert./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
270,15 €
|Abst. Kursziel*:
11,05%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
270,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,82%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
288,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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