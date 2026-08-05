Deutsche Bank AG

Siemens Hold

10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Siemens habe ein solides Zahlenwerk zum dritten Quartal vorgelegt, das voraussichtlich eine Anhebung der Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich nach sich ziehen werde, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die meisten Wettbewerber im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung bereits überdurchschnittlich gute Zahlen gemeldet hätten, dürfte die Prognoseanhebung kaum überrascht haben. Dass die Prognose für die Sparte Digital Industries nicht angehoben worden sei, könnte heute sogar negativ aufgenommen werden. Positiv wertete er hingegen die Klärung der steuerlichen Behandlung der Siemens-Healthineers-Abspaltung./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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