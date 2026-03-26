Siemens Aktie
Marktkap. 161,45 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Industriekonzern habe einen zuletzt einen beständigeren Free Cashflow erzielt, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Es gebe operative Verbesserungen, aber auch offene Fragen. Die Aktie sei trotz ihres Rückgangs weiterhin nicht günstig./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Underweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
207,30 €
|Abst. Kursziel*:
6,13%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
206,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,80%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|09:31
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG