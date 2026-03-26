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Symbol SMAWF

Barclays Capital

Siemens Underweight

09:31 Uhr
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
206,00 EUR -3,65 EUR -1,74%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Industriekonzern habe einen zuletzt einen beständigeren Free Cashflow erzielt, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Es gebe operative Verbesserungen, aber auch offene Fragen. Die Aktie sei trotz ihres Rückgangs weiterhin nicht günstig./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Underweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
207,30 €		 Abst. Kursziel*:
6,13%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
206,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,80%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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