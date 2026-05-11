Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 37,65 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,70 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,09%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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