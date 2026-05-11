DAX 24.165 -0,8%ESt50 5.848 -0,8%MSCI World 4.758 -0,2%Top 10 Crypto 10,30 -0,3%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.787 -0,9%Euro 1,1748 -0,3%Öl 107,1 +2,4%Gold 4.697 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SpaceX-Aktie bald an der Börse: Raumfahrtkonzern schockt mit neuem Mars-Bonus für Elon Musk SpaceX-Aktie bald an der Börse: Raumfahrtkonzern schockt mit neuem Mars-Bonus für Elon Musk
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,83 EUR +0,33 EUR +0,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,65 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Bernstein Research

Siemens Healthineers Outperform

11:51 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
33,83 EUR 0,33 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,70 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
33,80 €		 Abst. Kursziel*:
35,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,09%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
07.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Einstufung im Blick Siemens Healthineers-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research Siemens Healthineers-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Siemens Healthineers-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag in Rot
finanzen.net Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026
finanzen.net Siemens Healthineers gewährte Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Deutsche Bank AG gibt Siemens Healthineers-Aktie Hold
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
EQS Group EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks XRAY & Siemens Healthineers Secure FDA Nod for Dental-Dedicated MRI
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Purchase of Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs: 1) Purchase in the amount of 200.00 EUR per month ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen