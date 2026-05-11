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KGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
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Symbol CEWCF

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

12:11 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Fotodienstleisters hätten vollständig seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Mit der künftigen Fokussierung auf das margenstärkere Fotofinishing-Geschäft und die Stärkung der Bilanz mit erheblichen zusätzlichen finanziellen Mitteln für mögliche Zukäufe und höhere Aktionärsrenditen habe Cewe die Anlagestory deutlich geschärft./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
149,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,40 €		 Abst. Kursziel*:
52,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,20%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

12:11 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
12:06 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
11.05.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
16.04.26 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
14.04.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
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