CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 632,98 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Fotodienstleisters hätten vollständig seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Mit der künftigen Fokussierung auf das margenstärkere Fotofinishing-Geschäft und die Stärkung der Bilanz mit erheblichen zusätzlichen finanziellen Mitteln für mögliche Zukäufe und höhere Aktionärsrenditen habe Cewe die Anlagestory deutlich geschärft./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
149,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
97,40 €
|Abst. Kursziel*:
52,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,20%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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