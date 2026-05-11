UBS AG

Aurubis Neutral

12:31 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei solide verlaufen, schrieb Daniel Major am Montag nach dem Bericht des Kupferkonzerns und den abermals erhöhten Jahreszielen. Gründe dafür seien steigende Preise für Schwefelsäure und Metalle sowie verbesserte Margen im Recyclng-Geschäft. Die Markterwartungen bewegten sich allerdings bereits in der oberen Hälfte der von Aurubis nun angepeilten Spannen beim operativen Ergebnis./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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