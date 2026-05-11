Aurubis Aktie
Marktkap. 8,15 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei solide verlaufen, schrieb Daniel Major am Montag nach dem Bericht des Kupferkonzerns und den abermals erhöhten Jahreszielen. Gründe dafür seien steigende Preise für Schwefelsäure und Metalle sowie verbesserte Margen im Recyclng-Geschäft. Die Markterwartungen bewegten sich allerdings bereits in der oberen Hälfte der von Aurubis nun angepeilten Spannen beim operativen Ergebnis./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Neutral
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
198,50 €
|Abst. Kursziel*:
-19,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
198,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,52%
|
Analyst Name:
Daniel Major
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
169,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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