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Marktkap. 852,28 Mio. EUR

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WKN JST400

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ISIN DE000JST4000

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Symbol JSTWF

Deutsche Bank AG

JOST Werke Buy

09:46 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
57,00 EUR 1,10 EUR 1,97%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresstart des Nutzfahrzeugzulieferers sei stark gewesen, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. In den USA rechnet er aufgrund der Orderlage mit anziehender Dynamik./rob/ag/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,40 €		 Abst. Kursziel*:
32,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

09:46 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:01 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 JOST Werke Buy Warburg Research
27.03.26 JOST Werke Buy Warburg Research
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