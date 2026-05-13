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WKN PSM777

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ISIN DE000PSM7770

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Symbol PBSFF

Barclays Capital

ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight

09:21 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bleibt mit seinen Prognosen für 2026 und 2027 klar unter dem Konsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Equal Weight

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
3,90 €		 Abst. Kursziel*:
28,34%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
3,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,10%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

09:21 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 ProSiebenSat.1 Media Underperform Bernstein Research
20.04.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
31.03.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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