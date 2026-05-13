Barclays Capital

ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight

09:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bleibt mit seinen Prognosen für 2026 und 2027 klar unter dem Konsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG