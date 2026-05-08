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Marktkap. 7,78 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
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WKN A0F7BK

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ISIN FR0010220475

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Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Hold

09:51 Uhr
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
17,61 EUR 0,37 EUR 2,15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 23 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Konzernchef habe einen guten ersten Eindruck hinterlassen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Entscheidend werde aber der Kapitalmarkttag Anfang 2027./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Hold

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,42 €		 Abst. Kursziel*:
14,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

09:51 Alstom Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Alstom Kaufen DZ BANK
13.05.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Alstom Underweight Barclays Capital
20.04.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
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