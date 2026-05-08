Deutsche Bank AG

Alstom Hold

09:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 23 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Konzernchef habe einen guten ersten Eindruck hinterlassen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Entscheidend werde aber der Kapitalmarkttag Anfang 2027./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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