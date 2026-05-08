Alstom Aktie
Marktkap. 7,78 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 23 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Konzernchef habe einen guten ersten Eindruck hinterlassen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Entscheidend werde aber der Kapitalmarkttag Anfang 2027./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Hold
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,42 €
|Abst. Kursziel*:
14,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|09:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG