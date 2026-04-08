UBS AG

Alstom Neutral

13:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit soliden Ergebnissen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images