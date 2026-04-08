Alstom Aktie
Marktkap. 11,61 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit soliden Ergebnissen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Alstom Neutral
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,35 €
|Abst. Kursziel*:
2,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,30%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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