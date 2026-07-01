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DocMorris Aktie

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11,12 EUR +0,19 EUR +1,74 %
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Marktkap. 531,64 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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UBS AG

DocMorris Sell

11:36 Uhr
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
11,12 EUR 0,19 EUR 1,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 4 Franken auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch nach den Eckzahlen. Auf das bessere Rezeptgeschäft in Deutschland dürften die Aktien allerdings positiv reagieren./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
5,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
-31,94%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
10,25 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-60,98%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,91 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:36 DocMorris Sell UBS AG
09:56 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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