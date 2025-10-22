DAX24.274 -0,2%Est505.664 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.087 -0,9%
Unter Druck

Aktien von Redcare Pharmacy, DocMorris & Co.: Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut

22.10.25 09:57 Uhr
Aktien von Redcare Pharmacy, DocMorris & Co.: Online-Apotheken unter Druck durch drohende Konkurrenz | finanzen.net

Ein Bericht über wachsende Konkurrenz für Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy und DocMorris hat am Mittwoch die Aktien der Unternehmen belastet.

Redcare Pharmacy fielen um knapp ein Prozent auf 82,40 Euro. Im Tagestief betrug der Abschlag knapp 5 Prozent. DocMorris fielen an der Börsen in Zürich um mehr als 5 Prozent.

Laut dem "Handelsblatt" will die Drogeriekette dm bis Jahresende mit einer Online-Apotheke starten. Der Kontrahent Rossmann habe eigene Pläne und auch der Handelsriese Lidl sondiere den Markt, wie die Zeitung unter Berufung auf Branchen-Insider berichtet.

An der Börse hatten ähnlich lautende Meldungen in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Kursverlusten der Online-Apotheken geführt. Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich seit dem Zwischenhoch vom November vergangenen Jahres bei über 170 Euro mehr als halbiert.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Redcare Pharmacy, Tobias Zeit 2016 / DocMorris

