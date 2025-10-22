Aktien von Redcare Pharmacy, DocMorris & Co.: Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut
Ein Bericht über wachsende Konkurrenz für Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy und DocMorris hat am Mittwoch die Aktien der Unternehmen belastet.
Werte in diesem Artikel
Redcare Pharmacy fielen um knapp ein Prozent auf 82,40 Euro. Im Tagestief betrug der Abschlag knapp 5 Prozent. DocMorris fielen an der Börsen in Zürich um mehr als 5 Prozent.
Laut dem "Handelsblatt" will die Drogeriekette dm bis Jahresende mit einer Online-Apotheke starten. Der Kontrahent Rossmann habe eigene Pläne und auch der Handelsriese Lidl sondiere den Markt, wie die Zeitung unter Berufung auf Branchen-Insider berichtet.
An der Börse hatten ähnlich lautende Meldungen in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Kursverlusten der Online-Apotheken geführt. Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich seit dem Zwischenhoch vom November vergangenen Jahres bei über 170 Euro mehr als halbiert.
/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere DocMorris News
Bildquellen: Redcare Pharmacy, Tobias Zeit 2016 / DocMorris
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|07.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|07.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen