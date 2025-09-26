DAX23.789 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Personalie

Redcare Pharmacy-Aktie deutlich leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen

29.09.25 11:01 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie deutlich leichter: Unerwarteter Abgang: CFO verlässt Redcare Pharmacy - was steckt dahinter? | finanzen.net

Beir der Onlineapotheke Redcare Pharmacy steht ein Wechsel ein in einer Führungsposition an: Das Unternehmen muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
75,10 EUR -2,15 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Online-Apotheke Redcare Pharmacy mitteilte, ist Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren als CFO mit Wirkung am Freitag aus dem Vorstand ausgeschieden. Er wolle neue berufliche Chancen ergreifen. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

So reagiert die Aktie

Aktien von Redcare Pharmacy sind am Montag nach einer Personalie zeitweise um bis zu 5 Prozent gefallen. Mit 73,10 Euro rückte das jüngste Jahrestief bei 69,65 Euro wieder in den Fokus, bevor sich das Minus zuletzt wieder auf 2,99 Prozent verringerte auf 74,70 Euro.

Die Nachricht über den Ausstieg des Finanzchefs Jasper Eenhorst komme zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt, kommentierte ein Experte. Der Quartalsbericht dürfte zeigen, dass er nach sechs Jahren im Amt ein schwaches Rezeptwachstum hinterlasse. Man könne es so interpretieren, dass er selbst etwas die Zuversicht verloren habe.

Eenhorst ist aus dem Vorstand ausgeschieden, wird aber laut Redcare noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen.

Die Redcare-Pharmacy-Aktie büßte im bisherigen Jahresverlauf mehr als 40 Prozent ein und ist damit einer der schwächsten Werte im MDAX.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Redcare Pharmacy

