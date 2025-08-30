DAX23.785 +0,2%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,26 -0,7%Gold3.817 +1,5%
Neuer Auftrag

Rheinmetall liefert Artilleriemunition nach Osteuropa - Aktie legt zu

29.09.25 11:00 Uhr
Mega-Deal! Rheinmetall meldet neuen Munition-Auftrag - Aktie steigt | finanzen.net

Rheinmetall wird ein osteuropäisches Land mit Artilleriemunition für insgesamt rund 444 Millionen Euro versorgen.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Rheinmetall AG
1.982,00 EUR 16,50 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Auslieferung im Rahmen des Auftrags der US-Regierung sei ab dem kommenden Jahr geplant und werde bis Juni 2027 abgeschlossen, teilte der Rüstungskonzern in Düsseldorf mit. 170 Millionen Euro des Auftragswertes seien bereits als Vorbestellung verbucht worden, weshalb nun noch ein weiterer Auftragseingang von 274 Millionen Euro verbucht werde, erklärte Rheinmetall weiter.

Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent stärker bei 1.980,00 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
