Rheinmetall liefert Artilleriemunition nach Osteuropa - Aktie legt zu
Rheinmetall wird ein osteuropäisches Land mit Artilleriemunition für insgesamt rund 444 Millionen Euro versorgen.
Werte in diesem Artikel
Die Auslieferung im Rahmen des Auftrags der US-Regierung sei ab dem kommenden Jahr geplant und werde bis Juni 2027 abgeschlossen, teilte der Rüstungskonzern in Düsseldorf mit. 170 Millionen Euro des Auftragswertes seien bereits als Vorbestellung verbucht worden, weshalb nun noch ein weiterer Auftragseingang von 274 Millionen Euro verbucht werde, erklärte Rheinmetall weiter.
Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent stärker bei 1.980,00 Euro.
DOW JONES
