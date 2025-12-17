DAX 23.961 +0,0%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 11,45 +2,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.080 +1,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 60,11 -0,9%Gold 4.329 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für 2026 Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für 2026
Aktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute Aktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.527,50 EUR -6,00 EUR -0,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 68,91 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

08:46 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.527,50 EUR -6,00 EUR -0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die reduzierte Zielspanne für das Umsatzwachstum der Verteidigungssparte im laufenden Jahr könne zwar negativ ausfallen, doch sei die Bewertung mit Blick auf 2027 nun attraktiv, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.559,00 €		 Abst. Kursziel*:
37,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.527,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,75%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.152,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:46 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Verhandlungen im Blick Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauft Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauft
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall vorbörslich gefragt - Autogeschäft vor Verkauf
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall vorbörslich gefragt - Autogeschäft vor Vorkauf
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall-Chart signalisiert Candlestick inverted Hammer
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.882 Pkt - Rheinmetall etwas fester
dpa-afx Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Rüstungswerte erholen sich nach Auftragsfreigabe
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen