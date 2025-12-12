DAX 23.961 -0,5%ESt50 5.682 -0,6%MSCI World 4.350 -1,0%Top 10 Crypto 11,13 -2,7%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 73.067 -2,3%Euro 1,1741 -0,1%Öl 60,57 +2,9%Gold 4.342 +0,9%
Reckitt Benckiser Aktie

Marktkap. 45,71 Mrd. EUR

KGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
Bernstein Research

Reckitt Benckiser Outperform

21:26 Uhr
Reckitt Benckiser Outperform
Aktie in diesem Artikel
Reckitt Benckiser Plc
68,60 EUR 0,42 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Outperform

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
65,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
67,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

