Deutsche Börse Aktie

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

21:26 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Eckdaten entsprächen den Markterwartungen und den Ausblick auf 2026 habe der Börsenbetreiber bestätigt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
204,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,91%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
204,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

21:26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
26.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
23.01.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx Geschäft brummt Deutsche Börse-Aktie freundlich: Rekordzahlen für 2025 gemeldet Deutsche Börse-Aktie freundlich: Rekordzahlen für 2025 gemeldet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Börse mit Rekordergebnis
Dow Jones Deutsche-Börse-Wachstum kommt im Schlussquartal fast zum Erliegen - Ziele aber erreicht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schließt im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag tiefer
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: DAX am Mittwochnachmittag unentschlossen
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
