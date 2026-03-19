LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
210,20 €
|Abst. Kursziel*:
28,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
210,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
262,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)