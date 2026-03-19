DAX 23.161 +1,4%ESt50 5.684 +1,3%MSCI World 4.316 +0,2%Top 10 Crypto 9,3840 +0,0%Nas 22.091 -0,3%Bitcoin 61.523 +1,9%Euro 1,1574 +0,0%Öl 107,2 -0,4%Gold 4.715 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX startet fester -- Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Chip-Schmuggel nach China: Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende
Lufthansa-Aktie höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise Lufthansa-Aktie höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
210,60 EUR -0,80 EUR -0,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,11 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

Barclays Capital

Sartorius vz Overweight

08:36 Uhr
Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King passte seine Schätzungen am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an den jüngsten Kapitalmarkttag an. Er bleibt optimistisch, dass der Gegenwind im Geschäft mit Laborequipment nachlässt und die Underperformance wegen KI-Sorgen endet./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
210,20 €		 Abst. Kursziel*:
28,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
210,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
262,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
19.03.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
18.03.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

