Barclays Capital

Infineon Overweight

14:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und einem angehobenen Ausblick mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern verzeichne ähnliche Trends wie vergleichbare Unternehmen, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Er glaubt aber, dass das Ausmaß, in dem die Gewinnerwartungen steigen, bei Infineon wahrscheinlich etwas geringer ausfallen wird./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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