Infineon Aktie
Marktkap. 73,97 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und einem angehobenen Ausblick mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern verzeichne ähnliche Trends wie vergleichbare Unternehmen, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Er glaubt aber, dass das Ausmaß, in dem die Gewinnerwartungen steigen, bei Infineon wahrscheinlich etwas geringer ausfallen wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,55 €
|Abst. Kursziel*:
-24,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
59,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,78%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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