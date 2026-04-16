DAX 24.919 +2,1%ESt50 6.027 +2,7%MSCI World 4.741 +1,4%Top 10 Crypto 10,30 -0,9%Nas 25.721 +1,6%Bitcoin 69.414 +0,5%Euro 1,1751 +0,5%Öl 101,8 -7,7%Gold 4.689 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark - zeitweise über 25.000er-Marke -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Enel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Enel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
59,28 EUR -2,13 EUR -3,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 73,97 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

Barclays Capital

Infineon Overweight

14:26 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
59,28 EUR -2,13 EUR -3,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und einem angehobenen Ausblick mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern verzeichne ähnliche Trends wie vergleichbare Unternehmen, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Er glaubt aber, dass das Ausmaß, in dem die Gewinnerwartungen steigen, bei Infineon wahrscheinlich etwas geringer ausfallen wird./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,55 €		 Abst. Kursziel*:
-24,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
59,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,78%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

15:51 Infineon Outperform Bernstein Research
14:41 Infineon Neutral UBS AG
14:26 Infineon Overweight Barclays Capital
09:51 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Analysen im Fokus Ausblick: Infineon zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Infineon zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Infineon-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen: Chipkonzern hebt wegen des KI-Booms die Jahresprognose an
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus
Zacks Infineon Technologies (IFNNY) Stock Jumps 7.4%: Will It Continue to Soar?
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Growth prospects improved: Infineon raises full-year guidance. AI boom strengthens further. Automotive order intake improves. Revised segment structure effective from the fourth quarter
Zacks Here's Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Strong Momentum Stock
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit and Performance Share Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit and Performance Share Plan
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit and Performance Share Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit and Performance Share Plan
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen