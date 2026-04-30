JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,98 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Dem Werbedienstleister sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der vorsichtige Ton der Franzosen zum zweiten Quartal sei wegen konjunktureller Risiken verständlich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JCDecaux Hold
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,28 €
|Abst. Kursziel*:
14,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|14:36
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:31
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|14:31
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:31
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|14:31
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:21
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JCDecaux Underweight
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|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|14:31
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG