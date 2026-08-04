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Symbol HBCYF

Deutsche Bank AG

HSBC Hold

12:21 Uhr
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Dank eines starken Nettozinsertrags habe die britische Großbank die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem im Vermögensmanagement habe das Geldhaus gut abgeschnitten. Dämpfer seien ein geringerer Aktienrückkauf als erwartet und Aussagen zu den Kosten gewesen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,30 £		 Abst. Kursziel*:
-0,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Noble 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,54 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.08.26 HSBC Neutral UBS AG
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