HSBC Aktie
Marktkap. 320,11 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Dank eines starken Nettozinsertrags habe die britische Großbank die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem im Vermögensmanagement habe das Geldhaus gut abgeschnitten. Dämpfer seien ein geringerer Aktienrückkauf als erwartet und Aussagen zu den Kosten gewesen./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,30 £
|Abst. Kursziel*:
-0,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Noble
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,54 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|12:21
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|12:21
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.