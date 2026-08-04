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Symbol ZLDSF

Deutsche Bank AG

Zalando Buy

12:36 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,63 €		 Abst. Kursziel*:
42,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,47%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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