DAX 26.194 +0,3%ESt50 6.517 +0,6%MSCI World 4.984 +0,0%Top 10 Crypto 8,3425 +1,2%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 55.959 +0,1%Euro 1,1538 -0,1%Öl 79,93 +0,6%Gold 4.269 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Amazon 906866 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Rheinmetall senkt Umsatzprognose -- Telekom verdient mehr -- Siemens mit Rekordauftragseingang -- AppLovin, IonQ, Sandisk, Commerzbank, Apple, Fluence Energy, Honeywell im Fokus
Top News
Fluence Energy-Aktie stürzt nach Bilanzvorlage ab: Siemens-Tochter enttäuscht Anleger Fluence Energy-Aktie stürzt nach Bilanzvorlage ab: Siemens-Tochter enttäuscht Anleger
IonQ-Aktie dreht ins Plus: Umsatz wächst kräftig, doch Verluste bleiben IonQ-Aktie dreht ins Plus: Umsatz wächst kräftig, doch Verluste bleiben
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
153,52 EUR +2,58 EUR +1,71 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 129,04 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

11:36 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
153,52 EUR 2,58 EUR 1,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines Überangebots und sinkender Preise sowie einer Abschwächung der Aufträge bei Gasturbinen seien überzogen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil beschleunige sich das Wachstum und der Margenanstieg noch./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
152,14 €		 Abst. Kursziel*:
38,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
153,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,79%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:36 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktienempfehlung Deutsche Bank AG: Buy-Note für Siemens Energy-Aktie Deutsche Bank AG: Buy-Note für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag leichter
finanzen.net Siemens Energy-Aktie unbeeindruckt: Wachstum beschleunigt - Gamesa wieder mit Gewinn
dpa-afx ROUNDUP 2: Siemens Energy mit ungebremster Nachfrage - Gewinn im Windgeschäft
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittwochnachmittag ins Plus
reNEWS Siemens Energy to unite wind, grid units under ‘Omterra’ banner
Zacks Zacks.com featured highlights include HF Sinclair, Siemens Energy, American Healthcare REIT, Inc., Par Pacific and Green Dot
reNEWS Siemens Energy to acquire Camlin Group
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen