Siemens Energy Aktie
Marktkap. 152,68 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht Chancen und Risiken bei den Münchnern momentan recht ausgewogen, wie er am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht schrieb. Die Bewertung preise allerdings den besten Geschäftszyklus einer ganzen Generation bereits so ein, als ob er niemals enden würde./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Equal Weight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
170,92 €
|Abst. Kursziel*:
-35,64%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
173,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,67%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
175,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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