Barclays Capital

Siemens Energy Equal Weight

08:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht Chancen und Risiken bei den Münchnern momentan recht ausgewogen, wie er am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht schrieb. Die Bewertung preise allerdings den besten Geschäftszyklus einer ganzen Generation bereits so ein, als ob er niemals enden würde./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG