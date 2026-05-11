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GSC Research GmbH

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16:49 Uhr
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Scherzer & Co. AG
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Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Jahresüberschuss um mehr als 70 Prozent auf 4,9 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei die erfreuliche Entwicklung darauf zurückzuführen, dass sich die trotz temporärer Rückschläge insgesamt starke Performance der Aktienmärkte in hohen Zuschreibungen und deutlich unterdurchschnittlichen Abschreibungen auf die gehaltenen Wertpapierbestände niedergeschlagen habe. Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigte oder laufende Strukturmaßnahmen sowie aus Nachbesserungen seien hingegen im vergangenen Jahr nicht von Relevanz gewesen. Nachdem der NAV des Scherzer-Papiers im vergangenen Jahr um 12,3 Prozent von 3,02 auf 3,39 Euro gestiegen sei, habe der NAV in den ersten vier Monaten 2026 weiter leicht um 1,8 Prozent auf die genannten 3,45 Euro zugelegt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 3,50 Euro (zuvor: 3,30 Euro) und erneuert die Einschätzung „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.05.2026, 16:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 13.05.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102650
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Scherzer Kaufen

Unternehmen:
Scherzer & Co. AG		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,62 €		 Abst. Kursziel*:
33,59%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,59%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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