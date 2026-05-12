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Symbol MEDOF

Deutsche Bank AG

Medios Buy

12:46 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. 2026 hänge viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum schwachen ersten Quartal./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,80 €		 Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,54%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

12:46 Medios Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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