Merck Aktie
Marktkap. 49,09 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Darmstädter seien stark ins Jhar gestartet, schrieb Matthew Weston am Mittwoch. Die erhöhten Jahresziele entsprächen nun mehr den Markterwartungen als die bisherige konservativere Planung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
121,80 €
|Abst. Kursziel*:
23,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
121,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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