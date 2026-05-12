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Marktkap. 49,09 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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UBS AG

Merck Buy

12:21 Uhr
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Darmstädter seien stark ins Jhar gestartet, schrieb Matthew Weston am Mittwoch. Die erhöhten Jahresziele entsprächen nun mehr den Markterwartungen als die bisherige konservativere Planung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
121,80 €		 Abst. Kursziel*:
23,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
121,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

11:21 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 Merck Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 Merck Buy UBS AG
05.05.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
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