UBS AG

Merck Buy

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Darmstädter seien stark ins Jhar gestartet, schrieb Matthew Weston am Mittwoch. Die erhöhten Jahresziele entsprächen nun mehr den Markterwartungen als die bisherige konservativere Planung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA