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Barclays Capital

Merck Equal Weight

10:06 Uhr
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
122,05 EUR 8,70 EUR 7,68%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten jeweils etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. In der Sparte Life Science habe der Umsatz positiv überrascht, aber auch im Healthcare-Geschäft seien die Erwartungen leicht übertroffen wurden. Der Umsatz im Bereich Electronics habe jedoch enttäuscht. Der Ausblick bleibe "bewusst konservativ"./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
121,45 €		 Abst. Kursziel*:
7,04%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
122,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,51%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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