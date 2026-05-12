Merck Aktie
Marktkap. 49,09 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten jeweils etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. In der Sparte Life Science habe der Umsatz positiv überrascht, aber auch im Healthcare-Geschäft seien die Erwartungen leicht übertroffen wurden. Der Umsatz im Bereich Electronics habe jedoch enttäuscht. Der Ausblick bleibe "bewusst konservativ"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Equal Weight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
121,45 €
|Abst. Kursziel*:
7,04%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
122,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,51%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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