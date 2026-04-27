Warburg Research

grenke Buy

13:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier lobte am Mittwochvormittag die soliden Quartalsergebnisse des Leasinganbieters. Das Umfeld dürfte allerdings hinderlich bleiben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG