ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 904,71 Mio. EURDiv. Rendite 1,03%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
AI Analyse
ProSiebenSat1 Media SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 4 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Medienunternehmens habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei allerdings primär auf niedrigere Kosten zurückzuführen, nicht auf operative Stärke im Kerngeschäft. Die Umsatzentwicklung aus eigener Kraft werde vom Commerce-Geschäft getragen, während das reichweitenstarke Entertainment-Segment schwach bleibe./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Halten
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
3,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
3,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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