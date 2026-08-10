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AI Analyse

DZ BANK

ProSiebenSat1 Media SE Halten

14:11 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Halten
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ProSiebenSat.1 Media SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 4 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Medienunternehmens habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei allerdings primär auf niedrigere Kosten zurückzuführen, nicht auf operative Stärke im Kerngeschäft. Die Umsatzentwicklung aus eigener Kraft werde vom Commerce-Geschäft getragen, während das reichweitenstarke Entertainment-Segment schwach bleibe./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Halten

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
3,91 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
3,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

14:11 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 ProSiebenSat.1 Media Underperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, sell
EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 publishes preliminary figures for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, buy
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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