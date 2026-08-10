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Symbol HENOF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

13:11 Uhr
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
78,64 EUR -0,08 EUR -0,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns und den verbesserten Aussichten für das organische Umsatzwachstum 2026 habe er seine Prognose für den bereinigten Barwert erhöht, begründete James Edwardes Jones das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
78,52 €		 Abst. Kursziel*:
1,88%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
78,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,73%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:11 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10.08.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
07.08.26 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
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