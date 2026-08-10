International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,78 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Alex Irving lobte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den Billigflieger Ryanair wegen seiner herausragenden Margen und Renditen. Im Wettbewerb seien eine gute Netzwerkstruktur und eine operative Effizienz vorteilhaft. Die Iren seien bei letzterer besonders erfolgreich und dürften diesen Vorteil weiter festigen. Im problematischen Treibstoffumfeld sei Ryanair - ebenso wie IAG - dazu in der Lage, attraktive Renditen zu erzielen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 20:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,20 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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