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Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

12:16 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Alex Irving lobte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den Billigflieger Ryanair wegen seiner herausragenden Margen und Renditen. Im Wettbewerb seien eine gute Netzwerkstruktur und eine operative Effizienz vorteilhaft. Die Iren seien bei letzterer besonders erfolgreich und dürften diesen Vorteil weiter festigen. Im problematischen Treibstoffumfeld sei Ryanair - ebenso wie IAG - dazu in der Lage, attraktive Renditen zu erzielen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 20:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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