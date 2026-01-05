DAX 25.099 +0,8%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.510 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.714 +0,7%Bitcoin 78.025 -2,7%Euro 1,1688 +0,0%Öl 60,05 -0,8%Gold 4.461 -0,7%
International Consolidated Airlines Aktie

4,96 EUR -0,05 EUR -1,06 %
STU
4,97 EUR -0,02 EUR -0,38 %
GVIE
Marktkap. 22,41 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Barclays Capital

International Consolidated Airlines Equal Weight

17:11 Uhr
International Consolidated Airlines Equal Weight
International Consolidated Airlines S.A.
4,96 EUR -0,05 EUR -1,06%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Fluggesellschaft komme stetig voran, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei unverändert stark, die Ausschüttungen wirkten stützend und im laufenden Jahr dürften sich auch die Kosten positiv entwickeln./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Equal Weight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,29 £		 Abst. Kursziel*:
-1,02%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

17:11 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
23.12.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.12.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen International Consolidated Airlines-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 in der Verlustzone
TraderFox Stocks in Action: Novo Nordisk, IAG, Gerresheimer, Allianz und Flatex.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht
Zacks IAG Closes Acquisition of Mines D'Or Orbec, Expands Portfolio
Zacks BA vs. RTX: Which Aerospace-Defense Stock Is a Smarter Option?
MotleyFool What Has BA Stock Done For Investors?
Zacks IAG or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Benzinga Jim Cramer Turns Bullish On Boeing&#39;s Comeback, Says He&#39;s &#39;Leaning&#39; Towards &#39;Monstrous 2026&#39; For BA
Zacks BA vs. GD: Who's the Clear Leader in the Defense Modernization Boom?
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
