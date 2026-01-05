International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,41 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Fluggesellschaft komme stetig voran, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei unverändert stark, die Ausschüttungen wirkten stützend und im laufenden Jahr dürften sich auch die Kosten positiv entwickeln./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Equal Weight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,25 £
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
4,29 £
|Abst. Kursziel*:
-1,02%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|17:11
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|17:11
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|17:11
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital