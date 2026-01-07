DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +0,2%Nas23.438 -0,6%Bitcoin77.766 -0,5%Euro1,1651 -0,3%Öl62,53 +3,5%Gold4.460 +0,1%
Kovac: Versuchen alles

BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe

08.01.26 20:53 Uhr
BVB-Aktie steigt: Kobels Einsatz ungewiss | finanzen.net

Der Einsatz von Borussia Dortmunds Stammkeeper Gregor Kobel am Freitag zum Bundesliga-Neustart bei Eintracht Frankfurt entscheidet sich erst kurzfristig.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,28 EUR -0,04 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir wissen nicht genau, wie es ausschaut. Wir versuchen alle, dass er bei uns im Tor stehen kann", sagte BVB-Trainer Niko Kovac in Frankfurt nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella.

Wer­bung

Der Schweizer Fußballnationaltorhüter war vorzeitig aus Andalusien zurück nach Deutschland geflogen. Laut Kovac hat sich Kobel "leicht verkühlt". Dazu seien "Rückenprobleme" gekommen. Sollte Kobel nicht spielen können, dürfte Alexander Meyer am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das BVB-Tor hüten.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel steigt die BVB-Aktie zwischenzeitlich um 1,83 Prozent auf 3,35 Euro.

/lap/DP/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

