NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
BVB (Borussia Dortmund) Aktie

Marktkap. 363,69 Mio. EUR

KGV 66,72 Div. Rendite 1,53%
WKN 549309

ISIN DE0005493092

Symbol BORUF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BVB (Borussia Dortmund) Buy

09:36 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Buy
BVB (Borussia Dortmund)
3,28 EUR 0,02 EUR 0,46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Fußballvereins hätten vom Transfer von Jamie Gittens zum britischen FC Chelsea sowie von Einnahmen durch die neue Fifa-Club-WM profitiert, schrieb Trion Reid in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Zudem habe die Borussia den Saisonausblick bestätigt. Es werde zwar schwierig, die Umsatzentwicklung der Vorsaison zu erreichen. Doch höhere Transfereinnahmen sollten dem Bundesligisten helfen, erneut die angestrebte Gewinnschwelle zu erreichen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

BVB (Borussia Dortmund) Buy

Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,28 €		 Abst. Kursziel*:
52,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,44%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

