Tesla Aktie

RBC Capital Markets

Tesla Outperform

18:06 Uhr
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach weltweiten Auslieferungsdaten im vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die gemeldeten Zahlen bedeuteten einen Rückgang von rund 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit liege der Wert unter der von dem Elektroautobauer zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Laut Narayan dürfte Teslas Auslieferungen nicht nur durch das Auslaufen der Förderung von E-Autos in den USA im September belastet worden sein, sondern auch von den gestiegenen Exporten von BYD und anderen chinesischen E-Autoherstellern nach Europa./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 442,57		 Abst. Kursziel*:
12,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 439,57		 Abst. Kursziel aktuell:
13,75%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

18:06 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
22.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
19.12.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

