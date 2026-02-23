DAX 25.338 +0,2%ESt50 6.158 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5175 -1,0%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,32 +2,0%Gold 5.186 +0,1%
BASF Aktie

48,61 EUR -1,08 EUR -2,17 %
STU
Marktkap. 43,74 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
Symbol BFFAF

Barclays Capital

BASF Underweight

13:21 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,61 EUR -1,08 EUR -2,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach der Telefonkonferenz zum Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Während des Calls seien die Aktien angetrieben von Hoffnungen auf Wirtschaftserholung, Reform des Emissionshandels (ETS) und schnelleren Antidumping-Maßnahmen gestiegen, schrieb Katie Richards am Freitagvormittag. Die aktuelle Ausgangslage bleibe aber schwach. Sowohl der Free Cashflow als die Deckung der Dividende hingen von Sonderfaktoren ab. Der Ausblick für den chinesischen Verbundstandort in Zhanjiang bestätige ihren Pessimismus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
48,34 €		 Abst. Kursziel*:
-17,25%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
48,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,71%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

