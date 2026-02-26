London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 44,88 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13400 auf 13500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
135,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
103,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|19:31
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|10:26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Barclays Capital
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG