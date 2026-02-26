DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.546 -0,4%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.579 -1,3%Bitcoin 55.467 -3,0%Euro 1,1816 +0,1%Öl 72,57 +2,3%Gold 5.242 +1,2%
Heute im Fokus
DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
SHIBA INU: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte SHIBA INU: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
London Stock Exchange (LSE) Aktie

103,00 EUR +4,50 EUR +4,57 %
STU
91,87 CHF +2,85 CHF +3,21 %
BRX
Marktkap. 44,88 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

19:31 Uhr
London Stock Exchange (LSE)
103,00 EUR 4,50 EUR 4,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13400 auf 13500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
135,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
103,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
126,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

19:31 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
11:41 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
10:26 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
08:46 London Stock Exchange (LSE) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

dpa-afx Einnahmen gestiegen LSE-Aktie im Aufwind: Deutsche-Börse-Konkurrent will weiter wachsen und Aktien zurückkaufen LSE-Aktie im Aufwind: Deutsche-Börse-Konkurrent will weiter wachsen und Aktien zurückkaufen
Dow Jones Elliott hält Druck auf LSEG trotz Rekord-Aktienrückkauf hoch
finanzen.net FTSE 100 aktuell: Am Mittag Gewinne im FTSE 100
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net LSE-Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im FTSE 100
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 nachmittags in Seitwärtsbewegung
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 26.02.26
Financial Times London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Financial Times London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Financial Times Elliott Management builds stake in London Stock Exchange Group
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
