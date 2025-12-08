Barclays Capital

Unilever Overweight

14:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 48,22 EUR -3,62 EUR -6,98% Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Übernahmeangebot von McCormick für das Unilever-Lebensmittelgeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Da derzeit keine konkreten Angaben zu den finanziellen Details der Transaktion vorlägen, ziehe der Markt voreilige Schlüsse, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei der Ansicht, dass trotz der offensichtlichen Risiken hinsichtlich der Größe und der Umsetzung für beide Seiten Möglichkeiten zur Wertschöpfung bestehen. Beide Unternehmen ergänzten sich sehr gut./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com