Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Übernahmeangebot von McCormick für das Unilever-Lebensmittelgeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Da derzeit keine konkreten Angaben zu den finanziellen Details der Transaktion vorlägen, ziehe der Markt voreilige Schlüsse, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei der Ansicht, dass trotz der offensichtlichen Risiken hinsichtlich der Größe und der Umsetzung für beide Seiten Möglichkeiten zur Wertschöpfung bestehen. Beide Unternehmen ergänzten sich sehr gut./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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