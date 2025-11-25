Deutsche Bank AG

Unilever Hold

10:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 51,92 EUR -1,40 EUR -2,63% Charts| News| Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich jüngster Spekulationen um eine Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Langfristig würde er eine Trennung als wertsteigernd betrachten, da beide Portfolios dadurch fokussierter wären und Kapital entsprechend ihren eigenen Kernprioritäten einsetzen könnten, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei jedoch unklar, wie profitabel ein eigenständiges Lebensmittelgeschäft bei doppelten zentralen Kosten wäre./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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