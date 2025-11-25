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Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Deutsche Bank AG

Unilever Hold

10:16 Uhr
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich jüngster Spekulationen um eine Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Langfristig würde er eine Trennung als wertsteigernd betrachten, da beide Portfolios dadurch fokussierter wären und Kapital entsprechend ihren eigenen Kernprioritäten einsetzen könnten, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei jedoch unklar, wie profitabel ein eigenständiges Lebensmittelgeschäft bei doppelten zentralen Kosten wäre./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

18.03.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 Unilever Sell UBS AG
18.03.26 Unilever Overweight Barclays Capital
18.03.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Unilever Underperform RBC Capital Markets
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