Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich jüngster Spekulationen um eine Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Langfristig würde er eine Trennung als wertsteigernd betrachten, da beide Portfolios dadurch fokussierter wären und Kapital entsprechend ihren eigenen Kernprioritäten einsetzen könnten, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei jedoch unklar, wie profitabel ein eigenständiges Lebensmittelgeschäft bei doppelten zentralen Kosten wäre./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Hold
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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