Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht weiter mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das avisierte Kostensenkungsprogramm werde den Großteil der Einsparungen wohl 2028 erzielen, 2027 werde eher ein Übergangsjahr, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagvormittag. Das angepeilte Wachstumstempo im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe bis 2029 auf der Agenda. Zuvor wollten die Thüringer aber zumindest mit dem Marktwachstum Schritt halten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
25,62 €
|Abst. Kursziel*:
17,10%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
28,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,41%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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