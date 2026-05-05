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Marktkap. 2,25 Mrd. EUR

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Symbol CZMWF

Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

14:36 Uhr
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
28,46 EUR 2,66 EUR 10,31%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht weiter mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das avisierte Kostensenkungsprogramm werde den Großteil der Einsparungen wohl 2028 erzielen, 2027 werde eher ein Übergangsjahr, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagvormittag. Das angepeilte Wachstumstempo im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe bis 2029 auf der Agenda. Zuvor wollten die Thüringer aber zumindest mit dem Marktwachstum Schritt halten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 09:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
25,62 €		 Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
28,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,41%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:56 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
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