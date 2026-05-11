Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

09:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) liege unter dem Analystenkonsens, hob Jonathon Unwin am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf das zweite Quartal hervor. Er glaubt aber, dass ein angekündigtes Kostensparprogramm gut ankommt. Im Rahmen der Telefonkonferenz könne aber die Erreichbarkeit in den Fokus rücken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec