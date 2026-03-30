Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,13 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für zwei bis drei Prozent des Umsatzes von Carl Zeiss Meditec./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
23,26 €
|Abst. Kursziel*:
37,58%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
24,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,23%
|
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
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|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)