Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

08:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die mittelfristigen Ziele der Jenaer zeugten vom schwachen Geschäftstrend, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagabend im Resümee zum Quartalsbericht. Ein umfassender Kosteneinsparungsplan sei aber positiv für das Unternehmen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec