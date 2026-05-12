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Marktkap. 2,24 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
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Symbol CZMWF

Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

08:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
25,50 EUR -3,06 EUR -10,71%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die mittelfristigen Ziele der Jenaer zeugten vom schwachen Geschäftstrend, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagabend im Resümee zum Quartalsbericht. Ein umfassender Kosteneinsparungsplan sei aber positiv für das Unternehmen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
28,68 €		 Abst. Kursziel*:
-2,37%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
25,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,80%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

12:56 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
08:06 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
08:06 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
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