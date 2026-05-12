Warburg Research

SFC Energy Buy

14:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann hob seine Schätzungen für den Brennstoffzellenspezialisten am Mittwochmittag über das Niveau der Jahresziele an, die er für zu zurückhaltend hält./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG