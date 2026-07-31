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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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179,40 EUR +1,40 EUR +0,79 %
STU
179,10 EUR +1,40 EUR +0,79 %
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Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 17,65 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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RBC Capital Markets

Sartorius Stedim Biotech Outperform

08:01 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
179,40 EUR 1,40 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Charles Weston senkte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius sowie seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech geringfügig. Damit trug er den Quartalszahlen der beiden Unternehmen sowie Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
179,90 €		 Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
179,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,06%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

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28.07.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
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23.07.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

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EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
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EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
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