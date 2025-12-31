DAX 25.239 +0,4%ESt50 5.986 +1,4%MSCI World 4.502 +0,4%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.586 +0,5%Bitcoin 78.641 +0,8%Euro 1,1636 -0,2%Öl 63,37 +1,1%Gold 4.515 +0,8%
Sartorius Stedim Biotech Aktie

215,80 EUR -5,70 EUR -2,57 %
Marktkap. 21,7 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
RBC Capital Markets

Sartorius Stedim Biotech Sector Perform

09:16 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
Sartorius Stedim Biotech
215,80 EUR -5,70 EUR -2,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 240 Euro belassen. Charles Weston begründete sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Hinweis, dass die Aktie des Biopharma- und Laborausrüsters in letzter Zeit überdurchschnittlich gut gelaufen sei. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Sector Perform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
214,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
215,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
241,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

09:16 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
16.12.25 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
15.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Was Analysten von Sartorius Stedim Biotech erwarten
dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
finanzen.net Wie Experten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders&#8217; Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2024
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech resolves to propose dividend of 0.69 euros per share to Annual Shareholders&#8217; Meeting
